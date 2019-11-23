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Сябитова о российских женщинах: наливаются соком и расцветают

13:46
  • суббота
  • 23 ноября 2019

Телеведущая поспорила с китайским журналистом

Телеведущая Роза Сябитова не согласна с утверждением китайского журналиста о том, что женщины в России быстро стареют. По словам самой известной свахи, российские женщины с возрастом становятся только красивее. 57-леняя Сябитова напомнила известное выражение: "45 - баба ягодка опять".
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"Мы расцветаем к старости, наливаемся соком. То, что нам плохой вид не грозит", - приводит слова телеведущей радио "Говорит Москва". При этом она всё же признала, что россиянки в браке начинают выглядеть хуже, потому что расслабляются. Сама Сябитова два раза была замужем. Её первый супруг умер от инфаркт, со втором она развелась после трёх лет совместной жизни.

На днях журналист китайского портала Sohu написал, что россиянки стареют быстрее китаянок из-за того, что после свадьбы отдают много сил семье и не следят за своей внешностью.

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