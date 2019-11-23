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Путин разрешил терзать и трясти чиновников

14:40
  • суббота
  • 23 ноября 2019

Президент выступил на съезде "Единой России"

Президент Владимир Путин призвал "единороссов" терзать и трясти чиновников, добиваясь от них нужных для граждан решений. Глава государства принимает участие в XIX съезде партии. В Москве собрались главы региональных отделений, губернаторы, а также депутаты, сенаторы и политологи, сообщает "ТВ Центр".

"Вы же видите, сами знаете, то больничку покажут развалившуюся, то ещё что-то такое. На местах-то вы должны это видеть, если чиновники не видят. Терзать их, трясти, добиваться решения", - сказал Путин, обращаясь к членам партии "Единая Россия".

Участники съезда подводят итоги работы партии за последние годы, также обсуждают кадровые переустановки. Одна из ключевых тем - подготовка к выборам в Госдуму, которые пройдут в 2021 году. Президент поблагодарил всех членов партии за совместную работу.

Только так - в ежедневном общении с людьми вы будете укреплять свою состоятельность. Делом, вниманием, заботой о гражданах будете доказывать своё лидерство. И, прежде всего, необходима слаженная ответственная работа по реализации приоритетов России.

Путин указал на важность реализации национальных проектов. Он также сказал, что статус "Единой России" не в том, чтобы править, а в том, чтобы служить народу во имя будущего страны.

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