Трамп отменил свой импичмент

Президент США уверен в невиновности

Импичмента не будет, заявил Дональд Трамп, комментируя слова своих политических оппонентов о намерении отправить его в отставку. Американский лидер пояснил, что реальных оснований для этого у демократов нет.

На днях в Конгрессе завершилась первая фаза слушаний по импичменту - этап публичных показаний. Их глава Белого Дома назвал большой мистификацией. Также Трамп в очередной раз усомнился в существовании информатора, который рассказал о его разговоре с Владимиром Зеленским и дал повод начать расследование против главы государства.

Хозяин Белого дома напомнил об экономических успехах страны за время его президентства и заявил, что его позиции сильны, как никогда, сообщает "ТВ Центр".