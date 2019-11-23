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Трамп отменил свой импичмент

15:12
  • суббота
  • 23 ноября 2019

Президент США уверен в невиновности

Импичмента не будет, заявил Дональд Трамп, комментируя слова своих политических оппонентов о намерении отправить его в отставку. Американский лидер пояснил, что реальных оснований для этого у демократов нет.

На днях в Конгрессе завершилась первая фаза слушаний по импичменту - этап публичных показаний. Их глава Белого Дома назвал большой мистификацией. Также Трамп в очередной раз усомнился в существовании информатора, который рассказал о его разговоре с Владимиром Зеленским и дал повод начать расследование против главы государства.

Хозяин Белого дома напомнил об экономических успехах страны за время его президентства и заявил, что его позиции сильны, как никогда, сообщает "ТВ Центр".

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Дональд Трамп
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