Россию хотят отстранить от Олимпиады-2020

Допинговый скандал набирает обороты

Над российскими спортсменами нависла угроза отстранения от Олимпиады 2020 года в Токио. Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Эта рекомендация носит предварительный характер. Окончательное решение будет принято 9 декабря в Париже, сообщает РБК.

WADA восстановило статус РУСАДА спустя три года после отстранения из-за допингового скандала осенью 2018 года. Но позже Россию снова заподозрили в сокрытии правды об употреблении запрещенных препаратов. Два месяца назад WADA дала России три недели для дачи объяснений.

Допинговый скандал, связанный с обвинениями против России, разразился несколько лет назад и сейчас вышел на новый уровень. Лишение РУСАДА статуса соответствия может привести к отстранению российской сборной от участия в летней Олимпиаде-2020.