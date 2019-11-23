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Россию хотят отстранить от Олимпиады-2020

14:11
  • суббота
  • 23 ноября 2019

Допинговый скандал набирает обороты

Над российскими спортсменами нависла угроза отстранения от Олимпиады 2020 года в Токио. Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Эта рекомендация носит предварительный характер. Окончательное решение будет принято 9 декабря в Париже, сообщает РБК.
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WADA восстановило статус РУСАДА спустя три года после отстранения из-за допингового скандала осенью 2018 года. Но позже Россию снова заподозрили в сокрытии правды об употреблении запрещенных препаратов. Два месяца назад WADA дала России три недели для дачи объяснений.

Допинговый скандал, связанный с обвинениями против России, разразился несколько лет назад и сейчас вышел на новый уровень. Лишение РУСАДА статуса соответствия может привести к отстранению российской сборной от участия в летней Олимпиаде-2020.

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