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Погоня со стрельбой и тараном: в Москве задержали угонщика ржавых "Жигулей"

17:36
  • суббота
  • 23 ноября 2019

Полицейские гнались за ним по МКАДУ 10 километров

Угонщик ВАЗ-2107 пытался скрыться от полицейских, но в итоге стражи порядка задержали злоумышленника. Утром в московском районе Бирюлёво неизвестный угнал "семёрку", на МКАДе его зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Началась погоня, во время которой водитель протаранил несколько машин и остановился только после того, как полицейские открыли по машине огонь из табельного оружия.

Владельцем ВАЗа оказался Ильгар Байрамов, а угонщиком - Интигам Алиев. У автомобиля поцарапаны обе стороны, разбита левая часть, сообщает издание "Подъём".

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