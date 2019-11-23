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Мэр Тулуна разбился в ДТП

18:06
  • суббота
  • 23 ноября 2019

Жена градоначальника погибла

В Иркутской области разбился в ДТП мэр Тулуна Юрий Карих. В тяжёлом состоянии  он доставлен в больницу, жена градоначальника погибла.

Мэр вёл автомобиль сам. Не справившись с управлением он врезался в припаркованный грузовик. По некоторым сведениям, это был гружёный лесовоз. Авария произошла на трассе в Черемховском районе, сообщает ТАСС.

52-летний Юрий Карих руководит Тулуном с 2010 года, 8 сентября 2019 года был избран на новый срок, он баллотировался как самовыдвиженец. Город Тулун обрёл широкую известность после масштабного наводнения летом этого года. В город приезжал президент Владимир Путин для контроля работ по восстановлению после затопления.

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