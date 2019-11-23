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Появилось видео с места гибели жены мэра Тулуна

19:39
  • суббота
  • 23 ноября 2019

Машина Юрия Кариха сильно повреждена

Следственный комитет опубликовал видео с места ДТП, в которое попали мэр Тулуна Юрий Карих и его супруга. Авария произошла на трассе в Черемховском районе Иркутской области. Кроссовер, которым управлял мэр, врезался в стоящий на обочине грузовой автомобиль. Видно, что удар пришёлся в правую часть машины градоначальника: она сильно пострадала.
Мэр Тулуна разбился в ДТП

Известно, что Юрий Карих доставлен в ближайшую больницу, его жена погибла на месте ДТП.

52-летний Юрий Карих руководит Тулуном с 2010 года. Возглавляемый им город стал широко известен после сильного наводнения летом 2019 года. В город приезжал президент Владимир Путин для контроля работ по восстановлению после затопления.

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Появилось видео с места гибели жены мэра Тулуна
Появилось видео с места гибели жены мэра Тулуна
Появилось видео с места гибели жены мэра Тулуна
Появилось видео с места гибели жены мэра Тулуна
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