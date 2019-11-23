Появилось видео с места гибели жены мэра Тулуна

Машина Юрия Кариха сильно повреждена

Следственный комитет опубликовал видео с места ДТП, в которое попали мэр Тулуна Юрий Карих и его супруга. Авария произошла на трассе в Черемховском районе Иркутской области. Кроссовер, которым управлял мэр, врезался в стоящий на обочине грузовой автомобиль. Видно, что удар пришёлся в правую часть машины градоначальника: она сильно пострадала.

Известно, что Юрий Карих доставлен в ближайшую больницу, его жена погибла на месте ДТП.

52-летний Юрий Карих руководит Тулуном с 2010 года. Возглавляемый им город стал широко известен после сильного наводнения летом 2019 года. В город приезжал президент Владимир Путин для контроля работ по восстановлению после затопления.