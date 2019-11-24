Обнародован план остановки "Северного потока - 2"

Проект очень мешает Вашингтону

В США озвучили новые меры, которые, по замыслу сенаторов, смогут остановить "Северный поток – 2". В Вашингтоне решили включить санкции против газопровода в военный бюджет страны.

По задумке республиканца Джима Риша, если ограничительные меры вступят в силу, это дорого обойдётся компаниям, участвующим в проекте. И тогда России придётся искать другой способ завершения строительства трубы, пишет издание Defence News.

Против совместного российско-европейского проекта активно выступают США и Украина. В Европе строительство газопровода поддерживают. Его открытие намечено на 2020 год.