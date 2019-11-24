ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Обнародован план остановки "Северного потока - 2"

10:01
  • воскресенье
  • 24 ноября 2019

Проект очень мешает Вашингтону

В США озвучили новые меры, которые, по замыслу сенаторов, смогут остановить "Северный поток – 2". В Вашингтоне решили включить санкции против газопровода в военный бюджет страны.

По задумке республиканца Джима Риша, если ограничительные меры вступят в силу, это дорого обойдётся компаниям, участвующим в проекте. И тогда России придётся искать другой способ завершения строительства трубы, пишет издание Defence News.

Против совместного российско-европейского проекта активно выступают США и Украина. В Европе строительство газопровода поддерживают. Его открытие намечено на 2020 год.

Главное сегодня
Строительство газопровода "Северный поток"
Строительство газопровода "Северный поток"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.