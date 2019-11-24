ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям Хасеке

10:08
  • воскресенье
  • 24 ноября 2019

Люди получили самое необходимое

Более шести тонн гуманитарных грузов доставили представители российского Центра по примирению враждующих сторон жителям сирийской провинции  Хасеке. Этот район на севере страны  совсем недавно перешел под контроль правительственных сил.

Гуманитарный конвой  там встречали впервые. На главной площади собрались местные жители с российскими флагами. Нуждающиеся получили более тысячи продовольственных наборов, в составе которых мука, сахар, рис, чай, сгущённое молоко.  Люди благодарили российских военных за то, что с началом патрулирования в город вернулась мирная жизнь, сообщает "ТВ Центр".

Главное сегодня
Гуманитарная помощь жителям Сирии
Гуманитарная помощь жителям Сирии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.