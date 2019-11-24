Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям Хасеке

Люди получили самое необходимое

Более шести тонн гуманитарных грузов доставили представители российского Центра по примирению враждующих сторон жителям сирийской провинции Хасеке. Этот район на севере страны совсем недавно перешел под контроль правительственных сил.

Гуманитарный конвой там встречали впервые. На главной площади собрались местные жители с российскими флагами. Нуждающиеся получили более тысячи продовольственных наборов, в составе которых мука, сахар, рис, чай, сгущённое молоко. Люди благодарили российских военных за то, что с началом патрулирования в город вернулась мирная жизнь, сообщает "ТВ Центр".