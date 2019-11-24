В Королёве полностью сгорел жилой дом

Пожар тушили несколько часов

В подмосковном Королёве из-за крупного пожара десятки жителей были эвакуированы. Горело старое жилое здание, построенное ещё в первой половине прошлого века. Огонь мгновенно распространился по деревянным перекрытиям. За помощью о предоставлении жилья в администрацию обратилось 90 человек.

Полыхающая крыша, а под ней как спички одна за одной вспыхивают квартиры. Для жителей одного из домов по улице Первомайская в подмосковном Королёве эта ночь выдалась едва ли не самой страшной в жизни. В густом дыму в десятиградусный мороз на улицу они выбегали в чём были. Огонь пожарным удалось локализовать только спустя три с половиной часа, сообщает "ТВ Центр".

По словам очевидцев, пламя вспыхнуло в одной из квартир на третьем этаже. Затем в считанные минуты оно перекинулось на крышу и на соседние квартиры. Оперативной группой местного пожарно-спасательного гарнизона из горящего здания было эвакуировано порядка 80 человек. Жертв чудом удалось избежать.

Пострадавших временно разместили в местном Центре культуры и досуга и детском оздоровительном лагере "Родник" в Пушкинском районе. Как рассказывают жители, это уже не первый случай пожара в их доме. Несмотря на то, что официально здание не было признано аварийным, основная часть коммуникаций нуждалась в ремонте, что по мнению многих, и могло стать причиной возгорания.

Для большинства людей сгоревшее жильё было единственным, за помощью о предоставлении жилья в администрацию города обратились 90 человек, а всего в доме официально проживают 230. Их судьбу и вопрос дальнейшей эксплуатации дома власти города Королева планируют обсудить на заседании специальной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Сейчас на месте пожара работают следователи. Им предстоит выяснить причины ЧП.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".