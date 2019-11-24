Авария на теплотрассе в Новосибирске: тысячи жителей мёрзнут в своих домах

Восстановительные работы ведутся круглосуточно

В Новосибирске из-за очередной коммунальной аварии эту ночь без тепла провели жители почти 120 многоэтажных домов. На улице - минус 15 градусов. Восстановительные работы ведутся в круглосуточном режиме. К утру удалось починить часть повреждённой магистрали, отопление вернули в большинство квартир, сообщает "ТВ Центр".

До сих пор в зоне отключения остаются пять домов и детский сад. Полностью устранить прорыв специалисты планируют только к вечеру. Это уже третья за неделю крупная коммунальная авария в Новосибирске.

В последние дни мёрзли жители и в других регионах - в Курской, Ярославской, Челябинской областях, Алтайском крае. При этом в десятках домов тепла и горячий воды не было несколько суток.