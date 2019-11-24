Зеленский носит военную форму с черепом на рукаве

Президента осудили его же сограждане

НАТО не хочет принимать Украину и вступать в конфликт с Россией. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен. По его словам, этот вопрос даже не стоит на повестке дня. Безрезультатными оказались и переговоры с Международным валютным фондом. Киев не смог согласовать новую программу финансовой помощи. Недовольство выражают и граждане. Президент Зеленский дал очередной повод для насмешек.

В Очакове, где пришвартованы переданные Россией Украине военные катера, Владимир Зеленский пожимал морякам руки, благодарил за мужество. Но внимание общества привлекли совсем не пафосные речи президента, а шеврон на рукаве его куртки с вышитым черепом. Украинская блогосфера взорвалась гневными комментариями.

Одни пользователи соцсетей упрекали Зеленского в ношении нацисткой символики. Другие поясняли: череп - это знак чёрных запорожцев, казачьего подразделения сформированного ещё в 1917 году. Правда, по мнению историков, они мало чем отличались от фашистов в жестокости. Оправдать Зеленского попытались его сторонники. Но выглядело это, как-то неубедительно, сообщает "ТВ Центр".

Ещё одна неприятная новость ждала Зеленского по возвращению в Киев. Визит миссии Международного валютного фонда, которая несколько дней работала на Украине, оказался безрезультатным. Главное, что разочаровало делегатов - законопроект о земле. В нём так и не появилась поправка, которая позволяла бы иностранцам, напрямую скупать чернозёмы. По всей стране прокатилась волна протестов.

Теперь, этот вопрос будет решаться скорее всего в январе, на обещанном Зеленским референдуме. Пока же, на сделки с приобретением сельхоз угодий зарубежными бизнесменами действует мораторий. В МВФ опасаются, что в итоге, земли окажутся в руках украинских олигархов, которое скупят их за бесценок, а продадут втридорога. Но и этого оказалось достаточно, чтобы вызвать шквал критик в адрес власти.

Огорчила украинский истеблишмент и администрация Трампа. В Вашингтоне заявили, что НАТО пока не заинтересовано в приеме Украины в Североатлантический альянс, куда Киев всеми силами стремится попасть уже несколько лет. Советник американского президента прямо сказал: вступление Украины в НАТО, совсем не привлекательная идея для блока, так как это может привести к конфликту с Россией. А обострения отношений с Москвой, Западу совсем не нужны. Тем более, из-за Украины.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".