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Адвокат Трампа перед выборами запасся компроматом на соперников президента

11:32
  • воскресенье
  • 24 ноября 2019

Информацией уже заинтересовались в Сенате

Джо Байден подкупил Петра Порошенко, чтобы тот уволил украинского прокурора. Об этом заявил личный адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани. Он играет заметную роль в скандале вокруг американского президента и его главного соперника на предстоящих выборах.

Джулиани сообщил, что у него есть компромат на семью Байденов. По его словам, они десятилетиями злоупотребляли служебным положением ради финансовой выгоды. Этой информацией уже заинтересовались в Сенате, сообщает "ТВ Центр".

Там запросили документы по контактам Байдена с Порошенко. В том числе, расшифровки бесед и телефонных разговоров. В ответ Байден обвинил законодателей в предвзятости и работе на американскую администрацию.

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