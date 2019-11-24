В Гонконге готовятся к новым беспорядкам

Там проходят местные выборы

Повышенные меры безопасности и десятки тысяч силовиков на улицах. В Гонконге проходят выборы депутатов городских округов. Из-за возможных провокаций со стороны антиправительственных радикалов мобилизован почти весь личный состав местной полиции.

Правоохранители в спецснаряжении дежурят на входах в избирательные участки. Явка, как ожидается, будет высокой. Уже сейчас на улицах наблюдаются длинные очереди из желающих проголосовать, сообщает "ТВ Центр".

Депутаты округов занимаются делами микрорайонов - вопросами транспорта, коммунальных услуг, благоустройства. А также, в числе прочих, избирают главу администрации Гонконга.

Эти выборы имеют большое значение. Они покажут степень поддержки населением антиправительственных демонстрантов или властей. Напомним, что уже шестой месяц в специальном административном районе Китая не стихают беспорядки и акции протеста.