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В Гонконге готовятся к новым беспорядкам

11:38
  • воскресенье
  • 24 ноября 2019

Там проходят местные выборы

Повышенные меры безопасности и десятки тысяч силовиков на улицах. В Гонконге проходят выборы депутатов городских округов. Из-за возможных провокаций со стороны антиправительственных радикалов мобилизован почти весь личный состав местной полиции.

Правоохранители в спецснаряжении дежурят на входах в избирательные участки. Явка, как ожидается, будет высокой. Уже сейчас на улицах наблюдаются длинные очереди из желающих проголосовать, сообщает "ТВ Центр".

Депутаты округов занимаются делами микрорайонов - вопросами транспорта, коммунальных услуг, благоустройства. А также, в числе прочих,  избирают главу администрации Гонконга.

Эти выборы имеют большое значение. Они покажут степень поддержки населением антиправительственных демонстрантов или властей. Напомним, что уже шестой месяц в специальном административном районе Китая не стихают беспорядки и акции протеста.

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