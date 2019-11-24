Лазурный берег Франции ушёл под воду из-за сильных ливней

Эвакуированы сотни человек

Во Франции из-за проливных дождей эвакуировали сотни людей. За последние сутки там выпала двухмесячная норма осадков. Водой залило дороги и первые этажи зданий. Введён наивысший уровень опасности. Похожая картина в итальянской Генуе: из-за оползней несколько районов отрезаны от внешнего мира.

Лазурный берег Франции далёк от привычного гламура элитного французского курорта. Теперь здесь царят не роскошь и безмятежность, а бурлящие потоки воды. Сразу в двух департаментах на юго-востоке страны объявлен высший, красный уровень метеоопасности. В регион пришли продолжительные ливни. Уровень воды в реках поднялся. Потёкшие по дорогам ручьи могут посоперничать по своей силе и напору с горными водопадами.

Мощные потоки способны сбить с ног не только человека, они легко уносят автомобили. Сотни людей эвакуированы из наиболее затопленных районов. По прогнозам, всего за выходные на юг и юго-восток Франции обрушится двухмесячная норма осадков. Уже затоплены некоторые магистрали, а вода захватила первые этажи зданий. Во многих домах нет света. Жителям настоятельно рекомендуется не пользоваться личным автотранспортом. Уже известно, как минимум, о двоих пропавших без вести, сообщает "ТВ Центр".

Лазурный берег выглядит серым и мрачным. Наводнение принесло с собой на улицы курортных городов тонны грязи. В прибрежных ресторанчиках вместо официантов между столиков проносятся бурные потоки воды. Эвакуация персонала и гостей отсюда была, видимо, настолько стремительной, что на белоснежных скатертях по-прежнему осталась полная сервировка.

В Италии под удар стихии попали Будрио и Генуя. На города обрушились ливни и, как следствие, наводнения. Из-за непогоды заблокированы дороги, некоторые машины потоками просто сносит с дороги, наблюдаются перебои с электричеством. Затоплены нижние этажи зданий.

Прогнозы совсем не утешительны. Метеорологи предсказывают дальнейшие наводнения в Европе. В, частности, в Италии количество стихийных бедствий увеличивается с каждым годом: на города наступает то большая вода, то небывалая жара. Только в 2018 году в стране произошло 148 подобного рода ЧС, которые унесли жизни более 30 человек.

Проблема заключается в изменении климата. Средняя температура в итальянских городах постоянно растёт. В зоне наибольшего риска - районы, сильнее всего подверженные усилению осадков. Ученые предостерегают: если ледники продолжать таять с нынешней скоростью, через 30 лет около 300 миллионов человек, живущих в прибрежных зонах по всему миру, как минимум раз в год будут сталкиваться с сильнейшими наводнениями.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".