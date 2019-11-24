Школьникам помогут выбрать профессию

В Ярославле открылся форум "Проектория"

Передовые технологии, общение с ведущими отечественными инженерами и знакомство с востребованными профессиями. В Ярославле проходит VII Всероссийский форум "Проектория". Он проводится ежегодно по распоряжению Владимира Путина.

В работе площадки участвуют десятки концернов и ВУЗов, сотни педагогов и школьников. Главная цель - внедрить современные инструменты профнавигации, которые помогут старшеклассникам ориентироваться в мире современных профессий. На форуме представили онлайн-тренажёр для выбора специальности и другие перспективные разработки, сообщает "ТВ Центр".

Власти региона сделали всё возможное для того, чтобы мероприятие прошло максимально комфортно и удобно для участников, заявил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.