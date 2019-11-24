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Школьникам помогут выбрать профессию

11:58
  • воскресенье
  • 24 ноября 2019

В Ярославле открылся форум "Проектория"

Передовые технологии, общение с ведущими отечественными инженерами и знакомство с востребованными профессиями. В Ярославле проходит VII  Всероссийский форум "Проектория". Он проводится ежегодно по распоряжению Владимира Путина.

В работе площадки участвуют десятки концернов и ВУЗов, сотни педагогов и школьников. Главная цель - внедрить современные инструменты профнавигации, которые помогут старшеклассникам ориентироваться в мире современных профессий. На форуме представили онлайн-тренажёр для выбора специальности и другие перспективные разработки, сообщает "ТВ Центр".

Власти региона сделали всё возможное для того, чтобы мероприятие прошло максимально комфортно и удобно для участников, заявил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

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