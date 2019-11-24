Россияне победили на чемпионате мира по акробатическому рок-н-роллу

Соревнования прошли в Москве

В Москве прошёл чемпионат и первенство мира по акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги. На паркет вышли спортсмены из 14 стран. Это почти сто сильнейших пар планеты. Самые большие делегации из Германии, Швеции, Франции и России.

Выступление длится всего полторы минуты. За это время спортсмены успевают сделать более двухсот движений. Судьи оценивают артистизм, танцевальные и акробатические элементы. Сальто вперёд и назад двойные пируэты...

В исполнении сложных элементов главное - чистота, аккуратность и безопасность. В самой зрелищной дисциплине победили действующие чемпионы мира - россияне Алексей Кондрашин и Елена Козлова.