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Россияне победили на чемпионате мира по акробатическому рок-н-роллу

12:21
  • воскресенье
  • 24 ноября 2019

Соревнования прошли в Москве

В Москве прошёл чемпионат и первенство мира по акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги. На паркет вышли спортсмены из 14 стран. Это почти сто сильнейших пар планеты. Самые большие делегации из Германии, Швеции, Франции и России.

Выступление длится всего полторы минуты. За это время спортсмены успевают сделать более двухсот движений. Судьи оценивают артистизм, танцевальные и акробатические элементы. Сальто вперёд и назад двойные пируэты...

В исполнении сложных элементов главное - чистота, аккуратность и безопасность. В самой зрелищной дисциплине победили действующие чемпионы мира - россияне Алексей Кондрашин и Елена Козлова.

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Чемпионат мира по акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги
Чемпионат мира по акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги
Чемпионат мира по акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги
Чемпионат мира по акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги
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