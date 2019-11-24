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Ректор РАНХиГС отметил преимущества бюджетной политики правительства Москвы

11:20
  • воскресенье
  • 24 ноября 2019

С этим связан рост производства в столице

Рост производства и инвестиций в Москве связан с грамотной политикой столичного правительства. Такое мнение в интервью "Комсомольской правде" озвучил ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) Владимир Мау.

Рост производства и инвестиций в Москве связан как с общероссийской ситуацией - всё-таки кризисные явления середины 2010 годов уже в прошлом, - так и с грамотной политикой столичного правительства, сумевшего структурировать имеющиеся у них ресурсы и для решения текущих задач, и для развития.

Он подчеркнул, что такой социальной направленности бюджета, как в Москве, нет ни в одном крупном городе мира. "В отличие от крупнейших городов развитых стран в доходах бюджета Москвы пока не столь значимую роль играют земельно-имущественные налоги, хотя их значение и растет последние годы. В то же время в расходах российской столицы более значимы, скажем так, платежи населению. Такой социальной направленности, как в Москве, нет в бюджете ни у кого. В московском бюджете в отличие от других столиц гораздо весомее расходы на ЖКХ. Как правило, на Западе это в большей степени ответственность бизнеса и населения", - уточнил Мау.

Напомним, что депутаты столичного парламента 30 октября приняли в первом чтении проект закона Москвы "О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов". Документ на рассмотрение Мосгордумы внёс мэр столицы Сергей Собянин.

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