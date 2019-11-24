Почему подростки перестали читать книги

Негативные тенденции наблюдаются во всём мире

Менее 20% современных подростков ежедневно читают книги, но при этом подавляющее большинство из них постоянно сидит в социальных сетях. Таковы результаты исследования, проведённого недавно американскими учёными. Тенденция заметна и у в России. Родители обеспокоены: увидеть школьника с книгой в руках можно всё реже. Эдак в самой читающей стране мира скоро вырастет поколение, которому до книжек вообще никакого дела не будет. Юлия Богоманшина разбиралась в ситуации и выяснила, стоит ли винить во всём Интернет (смотрите видео).