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Пугачёву просят защитить российских артистов от западной агрессии

15:58
  • воскресенье
  • 24 ноября 2019

Для этого предложено создать Союз деятелей шоу-бизнеса России

В медиасообществе придумали способ борьбы с дискриминацией российских артистов на Западе. Продюсер Иосиф Пригожин с возмущением отреагировал на решение Европарламента закрыть без рассмотрения петицию в защиту российских артистов. Супруг певицы Валерии, которой закрыли въезд в Латвию, предложил способ борьбы с дискриминацией на Западе представителей российского искусства.
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С Пригожиным пообщался на эту тему член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян. "Иосиф Пригожин в беседе со мной подал прекрасную идею об объединении артистов в Союз деятелей шоу-бизнеса России. Основная мотивировка - объединение артистов в момент незаконных зарубежных санкций в отношении коллег по цеху", - рассказал Манукян в интервью ТВЦ.Ru.

Я уже ознакомил с этой идеей Филиппа Киркорова. Думаю, что неплохо было бы с ней ознакомиться и Алле Пугачёвой. Их авторитет и вовлечённость в процесс может помочь идее выйти на максимальный уровень реализации.

По мнению эксперта, если отвечать на недружественные действия единым фронтом, то можно поднять международный резонанс и добиться справедливости в каждом отдельном случае.

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