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Семенович раскрыла тайну Фриске

17:29
  • воскресенье
  • 24 ноября 2019

Признание прозвучала в телеэфире

За несколько дней до смерти Жанна Фриске рассказала Анне Семенович про желание родить дочку. Певица до последнего надеялась на выздоровление.  По словам Анны, больше всего Жанна рассказывала про достижения своего сына Платона. Если удастся побороть смертельный недуг, то я бы решилась на второго ребёнка, сказала тогда Фриске.
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"Она мне сказала: "Анька, рожай детей! Это потрясающее счастье! Мы с Димой хотим дочку, а еще хотим пожениться!", - рассказала Семенович в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.

Семенович с тех пор так и не родила. Сейчас ей 39 лет, она около года строит серьёзные отношения с мужчиной, который моложе её на семь лет. Анна призналась, что мечтает о ребёнке.

Жанна Фриске умерла в июне 2015 года в возрасте 40 лет. У неё была опухоль мозга. В отношениях с телеведущим Дмитрием Шепелевым в апреле 2013 года родился сын Платон.

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