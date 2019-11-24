Обнаружена связь между Гундаревой, Началовой и Гурченко

Звёздный астролог рассказала всю правду

Обнаружена связь между Юлией Началовой, Натальей Гундаревой и Людмилой Гурченко. Оказывается, все они могли умереть от того, что злоупотребляли таблетками для похудения. Это предположила звёздный диетолог Марият Мухина.

Мухина вспомнила, что близкие Гундаревой рассказывали, как звезда покупала специальные таблетки для похудения. Началова тоже пыталась самостоятельно сбросить лишние килограммы, следуя интернет-советам, а Гурченко ограничивала себя в еде. В итоге звёзды перестали снабжать себя необходимыми веществами и впоследствии им не удалось победить болезни.

Специалист напомнила, что не надо садиться на диету, не посоветовавшись с врачом. Специалист поможет рассчитать норму белка и похудеть без вреда для организма, пишет 5-tv.ru.