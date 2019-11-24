Москву накроет ледяной дождь

Осадки ожидаются на следующей неделе

В Москву придёт ледяной дождь. Это опасное природное явление прогнозируется на следующей неделе. 28 ноября льдом покроются дороги, тротуары, деревья и провода.

Как рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в ближайшие два-три дня в столице сохранится холодная погода с переменной облачностью, осадков не будет. Ночью столбик термометра может опускаться до минус 13 градусов, днём ожидается не ниже минус шести. 27 ноября температура повысится, в столицу придёт тёплый атмосферный фронт с осадками.

Последний раз ледяной дождь в Москве был в 2010 году. Тогда из-за многочисленных обрывов линий электропередачи тысячи жителей Подмосковья несколько дней сидели без света.