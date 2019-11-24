Праздник отмечается в последнее воскресенье ноября

Сергей Собянин поздравил москвичек с Днём матери. Он отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября.

"Любимые наши, заботливые, чуткие, мудрые. От всего сердца поздравляю вас с праздником!"- написал мэр на своей странице "В контакте".

Праздник был учреждён в 1998 году указом президента России. Его цель - поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, отметить значение в нашей жизни главного человека.

В Москве в этот день традиционно проходит много тематических мероприятий. В музеях открыты выставки, посвященные материнству, в кинотеатрах показывают фильмы о матерях, а в библиотеках и культурных центрах проходят концерты.