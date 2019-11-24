ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Украине смирились с потерей Крыма

16:23
  • воскресенье
  • 24 ноября 2019

Важное заявление прозвучало из уст украинского генерала

Высокопоставленный украинский военный назвал Крым мощным плацдармом России, благодаря которому она обеспечила себе господство не только в Чёрном, но и в Средиземном море.

"Он (Крым) рассматривается как российская база, мощная, которая должна кошмарить всю Европу и Северную Африку, и дать им, россиянам, возможность господствовать уже в Средиземном море", - заявил начальник генерального штаба вооруженных сил Украины Руслан Хомчак Хомчак. Таким образом в украинской армии, наконец, прозрели и поняли, что Крым вернулся в состав России навсегда, а попытки его отнять обречены на провал.

Ранее официальный представитель украинского МИДа Катерина Зеленко сообщила, что Киев готов к переговорам о возврате Крыма в любом формате. В Москве дипломату напомнили, что вопрос о территориальной принадлежности полуострова закрыт, речи о его возвращении Украине быть не может.

Главное сегодня
Отдыхающие в Крыму
Отдыхающие в Крыму
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.