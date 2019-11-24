На Украине смирились с потерей Крыма

Важное заявление прозвучало из уст украинского генерала

Высокопоставленный украинский военный назвал Крым мощным плацдармом России, благодаря которому она обеспечила себе господство не только в Чёрном, но и в Средиземном море.

"Он (Крым) рассматривается как российская база, мощная, которая должна кошмарить всю Европу и Северную Африку, и дать им, россиянам, возможность господствовать уже в Средиземном море", - заявил начальник генерального штаба вооруженных сил Украины Руслан Хомчак Хомчак. Таким образом в украинской армии, наконец, прозрели и поняли, что Крым вернулся в состав России навсегда, а попытки его отнять обречены на провал.

Ранее официальный представитель украинского МИДа Катерина Зеленко сообщила, что Киев готов к переговорам о возврате Крыма в любом формате. В Москве дипломату напомнили, что вопрос о территориальной принадлежности полуострова закрыт, речи о его возвращении Украине быть не может.