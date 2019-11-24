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Ледяной дождь вызвал хаос на дорогах Дальнего Востока

16:46
  • воскресенье
  • 24 ноября 2019

Сотни аварий парализовали движение

Непогода стала причиной опасной ситуации на дорогах Дальнего Востока и спровоцировала массу аварий. Из-за резких скачков температуры с минуса на плюс и обратно, а также аномальных осадков регион сковало льдом. Поверхность проезжей части и даже тротуары превратились в сплошной каток. Автомобилистов не спасает даже шипованная резина. При минимальной скорости затормозить или избежать заноса не удаётся.

Кого-то сбрасывало с трассы, местами сталкивались по несколько машин. МЧС организовало патрулирование на основных магистралях в Хабаровском крае. Местные жители жалуются на коммунальщиков и недостаточную обработку реагентами опасных участков, сообщает "ТВ Центр".

В Приамурье даже спецтехника не смогла вытащить свалившийся в кювет пассажирский автобус. Решить эту задачу оказалось под силу только военным, которые приехали на танке. Курсанты также помогают в устранении последствий ледяного дождя в Благовещенске. Ничуть не легче и пешеходам. Передвигаться по скользкой поверхности сейчас можно исключительно на коньках.

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Ледяной дождь вызвал хаос на дорогах Дальнего Востока
Ледяной дождь вызвал хаос на дорогах Дальнего Востока
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