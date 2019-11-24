Назван самый полезный для кишечника фрукт

В нём содержится много клетчатки

Самым полезным для кишечника фруктом считается груша. В ней содержится много клетчатки, она благотворно влияет на микробиом кишечника. Кроме того, груша может снизить риск сахарного диабета второго типа и ожирения.

Диетологи говорят, что груша – кладезь витаминов и важнейших минералов. Среди них – калий, фосфор, витамин К и кальций, сообщает BBC Good Food.

Не стоит забывать, что груша, как и любой фрукт, может вызывать аллергию у небольшой группы людей. Если она как-то проявляется, то стоит обратиться к врачу.