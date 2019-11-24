"Человек мира": у Ротару появились защитники в России

Певица выступит на "Песне года - 2019"

За Софию Ротару вступились российские артисты и политики. Певец Лев Лещенко призвал коллег не критиковать певицу из-за её планов выступить в Москве. В интервью "Газете.Ru" артист назвал исполнительницу человеком мира и великой певицей. Лещенко также сказал, что никто не может запретить Ротару петь там, где она хочет.

Ротару поддержал и продюсер Иосиф Пригожин. Он попросил медиасообщество "дать ей возможность спокойно доживать свои годы и оставаться в профессии". "София Михайловна намного чище многих артистов, представленных на нашем рынке", - сказал Пригожин.

Нашлись защитник Ротару и во власти. Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что критика певицы за её планы выступить в России неуместна. Экс-прокурор Крыма назвала гастроли украинских звезд в России отличным шагом для нормализации отношений между Москвой и Киевом.

Напомним, что ранее сенатор Валерий Рязанский заявил, что культура не может быть вне политики. Он призвал поклонников Софии Ротару не покупать билеты на её концерты в России. Член Совета Федерации сделал такое заявление в связи с тем, что Ротару ранее критиковала нашу страну.

Уроженка Украинской ССР и гражданка Украины София Ротару примет участие в новогоднем концерте "Песня года", а также может выступить на частных концертах в Москве. При этом на прошлый Новый год певица отказалась выступать в России из-за военного положения на Украине. Она заявила, что не хочет накалять обстановку и провоцировать соотечественников.