В чём секрет успеха индийского кино в России

65 лет назад в СССР привезли первый фильм

Ровно 65 лет назад жители советской страны впервые увидели индийское кино - фильм "Бродяга" с Раджем Капуром в главной роли. Он сам стал мегапопулярным в Союзе, а картину выпускали в прокат ещё четыре раза. Небывалый случай! Незатейливые и даже немного наивные сюжеты, страстные песни и танцы – всё это так пришлось по душе нашим зрителям, что под "Джимми, джимми, ача-ача" – это уже из другого фильма - "Танцор диско" - пляшут до сих пор. Ольга Стрельцова разбиралась в чём секрет успеха индийского кино (смотрите видео).