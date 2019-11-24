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В чём секрет успеха индийского кино в России

18:21
  • воскресенье
  • 24 ноября 2019

65 лет назад в СССР привезли первый фильм

Ровно 65 лет назад жители советской страны впервые увидели индийское кино - фильм "Бродяга" с Раджем Капуром в главной роли. Он сам стал мегапопулярным в Союзе, а картину выпускали в прокат ещё четыре раза. Небывалый случай! Незатейливые и даже немного наивные сюжеты, страстные песни и танцы – всё это так пришлось по душе нашим зрителям, что под "Джимми, джимми, ача-ача" – это уже из другого фильма - "Танцор диско" - пляшут до сих пор. Ольга Стрельцова разбиралась в чём секрет успеха индийского кино (смотрите видео).

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В чём секрет успеха индийского кино в России
В чём секрет успеха индийского кино в России
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