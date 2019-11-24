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Россияне загнали себя в кредитную кабалу

19:12
  • воскресенье
  • 24 ноября 2019

Граждане набрали кредитов на 15 триллионов рублей

Россияне всё больше берут кредитов и всё больше платят за их обслуживание. Половина работоспособных граждан страны тратит на выплаты по займам больше половины своей зарплаты. Такие данные привели в Минэкономразвития. Там надеются, что сильно закредитованных россиян станет меньше в пять раз к 2023 году.

Глава ведомства Максим Орешкин отмечал, что рост потребительского кредитования становится социальной проблемой и может привести к массовым неплатежам в 2021 году.

Ранее в Центробанке сообщили, что без малого 40 миллионов жителей России имеет хотя бы один кредит в банке. Это более половины работающего населения страны. Между тем долги россиян по кредитам в 2019 году, по некоторым данным, составили почти 15 триллионов рублей. Из этой суммы примерно 500 миллиардов составляют просроченные кредиты.

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Россияне загнали себя в кредитную кабалу
Россияне загнали себя в кредитную кабалу
Россияне загнали себя в кредитную кабалу
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