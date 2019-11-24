ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Какие лекарства можно заменить продуктами

19:38
  • воскресенье
  • 24 ноября 2019

Советы дают профессионалы

Человеку не обязательно принимать дорогостоящие лекарства в случае болезни. Таблетки и микстуры можно заменить продуктами. Это будет и дешевле, и полезнее. Немецкий врач и автор книги "Исцеление пищей" Франциска Рубин составила список из 10 продуктов от 100 болезней.
Самые вредные продукты внезапно названы омолаживающими

К примеру, овсяными хлопьями можно вылечить заболевания толстой кишки. Они же помогут снизить уровень холестерина в крови. Мёд в сочетании с хреном вылечит бронхит. Имбирь окажет посильную помощь в лечении заболеваний почек и пищеварительной системы.

С помощь картофеля можно бороться с болезнями желчевыводящих путей, капуста предотвращает возникновение рака. Льняное масло нужно принимать при артрите, а масло тыквы - при проблемах с предстательной железой.

Раствор из обычной поваренной соли поможет при простудных заболеваниях: им можно промывать нос и полоскать горло. Кофе с лимоном излечат головную боль, а лук и чеснок укрепят иммунную систему.

Читайте также:
Главное сегодня
Завтрак
Завтрак
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.