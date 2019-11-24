Какие лекарства можно заменить продуктами

Советы дают профессионалы

Человеку не обязательно принимать дорогостоящие лекарства в случае болезни. Таблетки и микстуры можно заменить продуктами. Это будет и дешевле, и полезнее. Немецкий врач и автор книги "Исцеление пищей" Франциска Рубин составила список из 10 продуктов от 100 болезней.

К примеру, овсяными хлопьями можно вылечить заболевания толстой кишки. Они же помогут снизить уровень холестерина в крови. Мёд в сочетании с хреном вылечит бронхит. Имбирь окажет посильную помощь в лечении заболеваний почек и пищеварительной системы.

С помощь картофеля можно бороться с болезнями желчевыводящих путей, капуста предотвращает возникновение рака. Льняное масло нужно принимать при артрите, а масло тыквы - при проблемах с предстательной железой.

Раствор из обычной поваренной соли поможет при простудных заболеваниях: им можно промывать нос и полоскать горло. Кофе с лимоном излечат головную боль, а лук и чеснок укрепят иммунную систему.