У Трампа появился серьезный конкурент на выборах

Майкл Блумберг собрался "возродить Америку"

К борьбе за пост президента в предстоящих выборах в США присоединился новый кандидат. Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг объявил об этом в воскресенье в своем твитере.

Миллиардер, который составит серьезную конкуренцию Трампу, объявил, что пойдет на выборы от Демократической партии. Кандидат также сообщил, что не будет собирать пожертвования и профинансирует свою кампанию сам.

"Я выдвигаюсь в президенты США, чтобы победить Дональда Трампа и возродить Америку. Я верю, что мой опыт в бизнесе, власти и благотворительности дадут мне возможность победить и стать лидером", - говорится в заявлении Блумберга.

Окончательное решение по поводу кандидата вынесут в июле 2020 года на съезде демпартии после голосования.

Блумбергу 77 лет. Он бизнесмен (в частности, владеет агентством Bloomberg), занимал пост мэра Нью-Йорка с 2002 по 2013 годы. По данным из открытых источников, его состояние оценивается в 58 миллиардов долларов (актуально на ноябрь 2019 года).

Ранее основным соперником Трампа на будущих выборах назывался Джо Байден. Подробнее о скандале с участием действующего президента США и его конкурента смотрите в репортаже "ТВ Центра":

Адвокат Трампа перед выборами запасся компроматом на соперников президента (видео)