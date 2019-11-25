Медицинский спецназ из России прибыл в Сирию

Медики помогут местным жителям

Медицинский спецназ России прибыл в сирийский город Кобани для оказания помощи местному населению.

Необходимые оборудование, лекарства и перевязочные материалы были доставлены вертолетом Ми-8. Первый пункт врачебной помощи развернули всего за три часа после приезда. Местные жители уже давно не проходили обследования, передает "ТВ Центр".

К российским медикам выстроились очереди. А на улице наши военные организовали раздачу гуманитарных грузов. Ожидается, что в ближайшее время в Кабани прибудут еще несколько врачей и машины с оборудованием. По словам медиков, тогда можно будет отправиться в окрестные деревни и помочь тем, кто сам не может приехать.