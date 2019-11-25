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Российская армия окончательно перешла на "Искандеры"

09:36
  • понедельник
  • 25 ноября 2019

Появилось видео поставки последних комплексов "Искандер-М" в войска

Министерство обороны опубликовало уникальные кадры вручения новых ракетных комплексов "Искандер-М"  армии Западного военного округа. Торжественная церемония прошла на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, пишут "Известия".
Взрыв ракеты "Искандер" в Астраханской области попал на видео

"Искандеры" сменили на боевом посту "Точки У". Военнослужащие ракетной бригады прошли дополнительное обучение личного состава и провели техническую приемку нового вооружения.

"Искандер М" оснащен двумя типами ракет: баллистическими и крылатыми. Комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолетов и вертолетов на аэродромах,  командных пунктов и объектов инфраструктуры.

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