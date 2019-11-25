Снова обманули? Соперника дочери Алсу лишили победы на "Евровидении"

Ержана Максима подвели зрители

24 ноября в польском городе Гливице состоялся детский песенный конкурс "Евровидение". Триумфатором стала исполнительница из страны-хозяйки Вики Габор, которая в напряженной борьбе обошла казахстанца Ержана Максима, прославившегося после скандального финала шестого сезона шоу "Голос. Дети".

По результатам голосования жюри и зрителей Вики Габор получила 278 баллов, а Ержан Максим - 227 баллов. При этом профессиональное жюри отдало свое предпочтение певцу из Казахстана, однако зрительские голоса переломили ситуацию в пользу Габор с ее композицией "Супергерой".

Очередное поражение стало неожиданностью для 12-летнего казахстанца. Этой весной мошенничество с голосованием помешало Ержану занять первое место на шоу "Голос. Дети". Тогда он уступил Микелле Абрамовой - дочери певицы Алсу. И вот теперь новый провал. И это при том, что талантливый исполнитель, выходя на сцену в Гливице, был уверен в своей победе. Неужели и здесь не обошлось без "накрутки" голосов? Подобные подозрения пока не имеют под собой никаких оснований.

Сам Ержан Максим принимает поздравления, в том числе от казахстанского президента. "Это грандиозный успех! Поздравляю тебя, твоих родителей и преподавателей с этой важной победой. Желаю тебе дальнейших успехов!" - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

Отметим, что участники конкурса из России - Денберел Ооржак и Татьяна Меженцева - заняли 13 место. Во время выступления у Ооржака вышел из строя ушной монитор, что, вероятно, отразилось на качестве номера. Это не первый инцидент с мальчиком: ранее сообщалось, что он упал в обморок во время репетиции.