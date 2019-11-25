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Керченский инцидент рассмотрят в международном трибунале

08:29
  • понедельник
  • 25 ноября 2019

Действия Киева оценят независимые эксперты

Провокацию украинских военных в Керченском проливе, которую устроил Киев осенью 2018 года, рассмотрит международный трибунал. С инициативой выступила международная ассоциация "Таврида" - это общественное представительство Крыма в Брюсселе.
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Заседания пройдут либо в одной из стран Западной Европы, либо в Латинской Америке. Предварительная дата начала процесса – весна 2020 года, сообщил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины вторглись вроссийские  территориальные воды РФ в Керченском проливе. Они игнорировали требования пограничников и опасно маневрировали в районе Крымского моста. Корабли задержали, экипажи вместе с руководившими ими сотрудниками СБУ оказались на скамье подсудимых. Украинских моряков отправили на родину в сентябре, а суда вернули украинской стороне 18 ноября.

По словам Молохова, в процессе примут участие известные политологи, социологи и экономисты. Представитель Крыма подчеркнул, что это независимые эксперты, не имеющие отношения ни к Украине, ни к России, передает РИА Новости.

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