Керченский инцидент рассмотрят в международном трибунале

Действия Киева оценят независимые эксперты

Провокацию украинских военных в Керченском проливе, которую устроил Киев осенью 2018 года, рассмотрит международный трибунал. С инициативой выступила международная ассоциация "Таврида" - это общественное представительство Крыма в Брюсселе.

Заседания пройдут либо в одной из стран Западной Европы, либо в Латинской Америке. Предварительная дата начала процесса – весна 2020 года, сообщил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины вторглись вроссийские территориальные воды РФ в Керченском проливе. Они игнорировали требования пограничников и опасно маневрировали в районе Крымского моста. Корабли задержали, экипажи вместе с руководившими ими сотрудниками СБУ оказались на скамье подсудимых. Украинских моряков отправили на родину в сентябре, а суда вернули украинской стороне 18 ноября.

По словам Молохова, в процессе примут участие известные политологи, социологи и экономисты. Представитель Крыма подчеркнул, что это независимые эксперты, не имеющие отношения ни к Украине, ни к России, передает РИА Новости.