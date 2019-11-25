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Известная 28-летняя певица скончалась при загадочных обстоятельствах

08:23
  • понедельник
  • 25 ноября 2019

Девушке было 28 лет

В Сеуле скончалась певица и актриса Гу Хара. Артистке было 28 лет. Как пишет Newsweek, девушку нашли мертвой в ее доме.

За несколько часов до смерти Хара разместила на своей странице в Instagram фотографию с подписью "Спокойной ночи!" Знакомые певицы считают, что так она попрощалась с поклонниками.

Полиция пока не дает комментариев о загадочной смерти артистки. Известно, что девушка не имела проблем со здоровьем.

Однако весной этого года Хара попала в больницу после попытки самоубийства. Долгое время девушка страдала от сильной депрессии.

Хара получила известность благодаря участию в группе Kara. Коллектив образовался в 2007 году и просуществовал девять лет.

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