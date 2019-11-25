В Госдуме предложили расширить границы самообороны

Жириновский привел пример США

В России хотят расширить границы самообороны. Внести изменения в 37-ую статью Уголовного кодекса России предложил председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский. Он отметил, что зачастую люди, защищающие свой дом от преступников, сами оказываются на скамье подсудимых.

"У нас действует норма о так называемом превышении пределов необходимой самообороны. Если во время защиты был нанесен ущерб больший, чем существовала угроза, — потерпевший сам становится обвиняемым", - отметил парламентарий.

Жириновский привел в пример американский опыт, где существует норма "Мой дом — моя крепость": хозяин дома имеет право дать жесткий отпор людям, которые вторглись в его жилище. "Человек в такой ситуации защищает себя, свою жизнь, жизнь близких, и судить его за это нельзя", - подчеркнул депутат.

Первый замглавы фракции "Единой России" по законопроектной деятельности Андрей Исаев пообещал изучить инициативу Жириновского, пишут "Известия".