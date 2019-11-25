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В Госдуме предложили расширить границы самообороны

08:46
  • понедельник
  • 25 ноября 2019

Жириновский привел пример США

В России хотят расширить границы самообороны. Внести изменения в 37-ую статью Уголовного кодекса России предложил председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский. Он отметил, что зачастую люди, защищающие свой дом от преступников, сами оказываются на скамье подсудимых.
Россиянам могут разрешить использовать оружие для любой самообороны

"У нас действует норма о так называемом превышении пределов необходимой самообороны. Если во время защиты был нанесен ущерб больший, чем существовала угроза, — потерпевший сам становится обвиняемым", - отметил парламентарий.

Жириновский привел в пример американский опыт, где существует норма "Мой дом — моя крепость": хозяин дома имеет право дать жесткий отпор людям, которые вторглись в его жилище. "Человек в такой ситуации защищает себя, свою жизнь, жизнь близких, и судить его за это нельзя", - подчеркнул депутат.

Первый замглавы фракции "Единой России" по законопроектной деятельности Андрей Исаев пообещал изучить инициативу Жириновского, пишут "Известия".

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