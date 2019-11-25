Вода вместо мяса: какую краковскую колбасу лучше не покупать

Эксперты рекомендуют только одну марку

"Росконтроль" проверил краковскую колбасу семи марок: "Ближние горки", "Мясной дом Бородина", "Дымов", "БухрушинЪ", "Велком", "Мясницкий ряд", "Мираторг".

Образец "Мясницкий ряд" попал в черный список по нескольким причинам. Во-первых, мясо занимает меньше половины объема колбасы, тогда как в подобном продукте его должно быть не менее 60%. Во-вторых, в этом образце обнаружили каррагинан (разновидность полисахаридов) и коллагеновый животный белок, не указанные в маркировке. В-третьих, колбаса, по мнению экспертов, имеет "зажиренный вкус".

Продукты марок "Ближние горки", "Мясной дом Бородина", "Дымов", "БахрушинЪ" и "Велком" попали в список товаров с замечаниями. Главная причина заключается в том, что в колбасных изделиях превышен уровень влаги. "Если массовая доля влаги в образце существенно выше, то на 100 граммов колбасы приходится меньше белка и жира, что значительно снижает пищевую ценность колбасы", - рассказала ведущий сотрудник Экспертного центра Союза потребителей Анна Плахотник.

Кроме того, у колбасы "БахрушинЪ" эксперты заметили сладковатый привкус, а у "Мясного дома Бородина" - вяжущий кисловатый привкус. Как показалось специалистам, аромат пряностей в образцах "БахрушинЪ", "Мясной дом Бородина", "Велком" и "Мираторг" выражен в недостаточной степени.

Несмотря на вышеперечисленные замечания, вся проверенная продукция оказалась безопасной для здоровья потребителей. "Росконтроль" рекомендовал к покупке только колбасу "Мираторг", говорится на сайте организации.