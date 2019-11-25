Носков ужаснул изменившейся после инсульта внешностью

За время болезни артист заметно располнел

Певец Николай Носков после долгой реабилитации возвращается на сцену. Артист перенес инсульт и лишь чудо позволило ему петь снова.

"Доктора сразу сказали: гарантии, что речь восстановится, нет, шансов очень мало, и все будет зависеть уже от меня и, конечно, от качества лечения", - рассказал артист.

63-летний певец не сразу понял, серьезность произошедшего. "Когда я окончательно все осознал, было шоковое состояние, но я просто надеялся на самое лучшее", - поделился Носков.

За время болезни артист заметно располнел и очень сильно изменился внешне. Лишние килограммы - результат постельного режима. Николай пытается исправить положение - он бросил курить, правильно питается и много ходит.

"По лечебной физкультуре я работаю с индивидуальным тренером примерно по полтора часа, бывает, пять раз в неделю, бывает, четыре — зависит от графика", - цитирует Носкова 7Дней.

Поклонники переживает за любимого артиста. В Instagram певца люди оставляют сообщения с пожеланием скорейшего восстановления. Под некоторыми фото Николая фанаты признают, что певец изменился. "Я так испугалась за вас. Не болейте, Николай", "Просто шок, как другой человек. Поправляйся, любимый артист", "Ужас какой. Надеюсь, вы скоро вернетесь в былую форму. Жду с нетерпением, когда снова выйдите на сцену", - написали поклонники.

Николай Носков в 2017 году перенес операцию по удалению тромба в шейном отделе. После этого у артиста диагностировали ишемический спинальный инсульт. Долгое время певец был подключен к аппаратам жизнеобеспечения.