ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Признавшегося в "шпионаже" мэра Горловки назвали шутом

09:06
  • понедельник
  • 25 ноября 2019

Матюха оказался круче Джеймса Бонда

Вред, нанесенный самопровозглашенной Донецкой народной республике бывшим мэром Горловки, заключается в украденной муке. "Признания" Эдуарда Матюхи в шпионаже – выдумка, отреагировали на заявления экс-мэра в ДНР.
Горловка осталась без воды после обстрела ВСУ

"Какая страна – такие и разведчики", - написал в Facebook депутат Народного совета ДНР Владислав Бердический. Он отметил, что Матюха пробыл "народным мэром" три дня, допуска к государственным тайнам он не имел. Весь вред, который Матюха якобы нанес ДНР, заключался в воровстве и продаже поставлявшейся в качестве гуманитарной помощи муки – и то, "пока ему не дали по лапам".

Ранее Матюха выступил на украинском телевидении с заявлением о том, что он является сотрудником Главного управления разведки минобороны Украины. А на протяжении 5 лет он занимался тем, что устраивал провокации и, якобы, стравливал между собой разные группы ополченцев. Кроме того, по словам бывшего "народного мэра" Горловки, он имеет непосредственное отношение к созданию скандального сайта "Миротворец".

"Кого он там сталкивал или стравливал, шут гороховый", — написал Бердический в Facebook. Он напомнил, что Матюха стал "народным мэром" Горловки в мае 2014 года, и занимал этот пост менее месяца. Позже работал в должности первого секретаря горловского комитета Компартии ДНР. Комментаторы отметили, что Матюха, должно быть, агент покруче Джеймса Бонда – если успел за столь короткий срок так навредить республике.

Читайте также:
Новости по теме
Бойцы народного ополчения ДНР
Бойцы народного ополчения ДНР
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.