Признавшегося в "шпионаже" мэра Горловки назвали шутом

Матюха оказался круче Джеймса Бонда

Вред, нанесенный самопровозглашенной Донецкой народной республике бывшим мэром Горловки, заключается в украденной муке. "Признания" Эдуарда Матюхи в шпионаже – выдумка, отреагировали на заявления экс-мэра в ДНР.

"Какая страна – такие и разведчики", - написал в Facebook депутат Народного совета ДНР Владислав Бердический. Он отметил, что Матюха пробыл "народным мэром" три дня, допуска к государственным тайнам он не имел. Весь вред, который Матюха якобы нанес ДНР, заключался в воровстве и продаже поставлявшейся в качестве гуманитарной помощи муки – и то, "пока ему не дали по лапам".

Ранее Матюха выступил на украинском телевидении с заявлением о том, что он является сотрудником Главного управления разведки минобороны Украины. А на протяжении 5 лет он занимался тем, что устраивал провокации и, якобы, стравливал между собой разные группы ополченцев. Кроме того, по словам бывшего "народного мэра" Горловки, он имеет непосредственное отношение к созданию скандального сайта "Миротворец".

"Кого он там сталкивал или стравливал, шут гороховый", — написал Бердический в Facebook. Он напомнил, что Матюха стал "народным мэром" Горловки в мае 2014 года, и занимал этот пост менее месяца. Позже работал в должности первого секретаря горловского комитета Компартии ДНР. Комментаторы отметили, что Матюха, должно быть, агент покруче Джеймса Бонда – если успел за столь короткий срок так навредить республике.