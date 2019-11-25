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В Благовещенске танк вытащил вылетевший в кювет автобус

11:47
  • понедельник
  • 25 ноября 2019

Гололед и сильнейшие снегопады спровоцировали десятки ДТП

На Москву идут ледяные дожди. Атмосферный фронт принесет в центральную Россию кратковременное потепление - к середине недели. А вот в дальневосточных регионах пытаются справиться с буйством стихии, которая уже доставила местным жителям немало проблем.

Вставать на работу магаданцам приходится теперь раньше. Чтобы откопать заваленный снегом автомобиль, уходит до получаса. Но даже освободить машину из плена - ещё полбеды. Не факт, что удастся выехать - авто упрямо буксует в снежной каше, передает "ТВ Центр".

Виной всему ледяной дождь. Ещё в субботу в Магаданской области было до плюс пяти, а к понедельнику температура опустилась ниже нуля. Сразу в пяти районах была объявленная лавинная опасность и перекрыто несколько трасс. Сейчас на них дежурят сотрудники МЧС.

Похожая ситуация и в Хабаровском крае. С ушибами и переломами в травмпункты ежедневно обращается несколько десятков человек. За городом, где дороги тоже покрылись льдом, ситуация ещё опасней. Водители на скорости пытаются объехать застрявшую фуру и один за другим вылетают на обочину.

Жителям Камчатки повезло чуть больше. Зима тут вступила в права постепенно. Но снега всё равно хватает, коммунальщики не успевают расчищать подходы к домам.

В Амурской области на помощь коммунальным службам пришли военные, которые убирали снег и посыпали тротуары песком. А чтобы вытащить автобус, вылетевший в кювет в пригороде Благовещенска, понадобился танк Т-80 и армейский тягач на базе "КамАЗа". Гражданская техника оказалась бессильна на скользкой дороге. В конце недели в регионе прошли сильные дожди, а вслед за ними наступили морозы. На борьбу с гололёдом выведена вся уборочная техника. Но и она не справляется.

Свои сюрпризы осень преподнесет и жителям центральной России: синоптики предупреждают о так называемой "атмосферной впадине". В первые дни недели давление резко понизится, а вместе с ним и температура. Однако уже к среде- четвергу в Москве вновь установится привычная для ноября погода.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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