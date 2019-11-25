Совфед одобрил проект бюджета на три года

Бюджет будет профицитным

Совет Федерации в понедельник одобрил федеральный бюджет на следующий год и плановый период 2021-го 2022-го годов. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Все три года бюджет будет профицитным, доходы в 2020-ом составят более 20 триллионов рублей и будут увеличиваться примерно на 1 триллион ежегодно. Инфляция составит 3 процента. Главный финансовый документ традиционно будет социально-ориентированным.

Также в приоритете - финансирование 12 нацпроектов - на них и на модернизацию и строительство дорог за три года потратят почти 7 триллионов рублей. Прогнозируемый объем ВВП на 2020 год - около 113 триллионов.