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В Бейруте вспыхнули беспорядки

11:59
  • понедельник
  • 25 ноября 2019

В конфликте участвуют военные

В Бейруте произошли столкновения между антиправительственными демонстрантами и сторонниками движения "Хезболла". Об этом сообщает "ТВ Центр".

Шииты разгромили палаточный городок митингующих, после чего началась массовая драка. На место прибыли военные, которые выстроились между противоборствующими сторонами. Но беспорядки и погромы не прекратились.

Только после применения слезоточивого газа силам безопасности удалось взять ситуацию под контроль. Массовые акции протеста начались в Ливане в середине октября. В конце месяца правительство подало в отставку, но демонстранты продолжают выходить на улицы.

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Беспорядки в Бейруте
Беспорядки в Бейруте
Беспорядки в Бейруте
Беспорядки в Бейруте
Беспорядки в Бейруте
Беспорядки в Бейруте
Беспорядки в Бейруте
Беспорядки в Бейруте
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