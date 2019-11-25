В Бейруте вспыхнули беспорядки

В конфликте участвуют военные

В Бейруте произошли столкновения между антиправительственными демонстрантами и сторонниками движения "Хезболла". Об этом сообщает "ТВ Центр".

Шииты разгромили палаточный городок митингующих, после чего началась массовая драка. На место прибыли военные, которые выстроились между противоборствующими сторонами. Но беспорядки и погромы не прекратились.

Только после применения слезоточивого газа силам безопасности удалось взять ситуацию под контроль. Массовые акции протеста начались в Ливане в середине октября. В конце месяца правительство подало в отставку, но демонстранты продолжают выходить на улицы.