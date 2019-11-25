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ОЗХО уличили в искажении данных по химической атаке в Сирии

11:55
  • понедельник
  • 25 ноября 2019

Портал Wikileaks опубликовал электронное письмо, направленное членом миссии ОЗХО своему начальству

Фейковые обвинения - как повод к войне. Сайт WikiLeaks обнародовал сенсационную информацию, из которой следует, что Организация по запрещению химоружия исказила результаты расследования прошлогодней атаки по Сирии. Тогда в своем докладе комиссия сообщила о следах хлора в сброшенной на мирных жителей бомбе и обвинила во всем Башара Асада. Сразу после этого США нанесли по республике массированный ракетный удар.
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А был ли хлор и химическая атака на мирных жителей? Сайт WikiLeaks публикует письмо одного из сотрудников ОЗХО, который подозревает, что первоначальный доклад, сделанный миссией организации после работы в сирийском городе Дума весной прошлого года, был сфальсифицирован. Неназванный автор утверждает: документ, представленный международной общественности, как минимум содержит массу неточностей, а порой и откровенной лжи. Например, в окончательном варианте текста говорится, что в пробах, взятых в окружающей среде, обнаружена высокая концентрация хлора, передает "ТВ Центр". А в заключении, которое сделали эксперты, совсем другой текст:

"Вероятно, были один или несколько химикатов, содержавших активный атом хлора. Подобные химические вещества могут быть, например, основным ингредиентом домашнего отбеливателя. Говорить на основании этого о хлоре совершенно лицемерно".

То есть хлор, как химический элемент, во взятых на месте миссией ОЗХО пробах присутствовал. Правда, в ничтожной концентрации, не способной нанести вред здоровью людей. И уж тем более не имел ничего общего с боевыми отравляющими веществами. Но эти  кадры для ОЗХО, а вместе с ней США, Великобритании и Франции стали основным аргументом,  который использовался, чтобы обвинить сирийские власти в якобы применении химического оружия. Распространившие фейковое видео "Белые каски" тогда утверждали - это результат  обстрела мирного населения боеприпасами с хлором.

Автор письма, обнародованного WikiLeaks, сам выезжал в Думу в составе группы экспертов. И указывает на еще целый ряд фальсификаций, которые оказались в итоговом докладе ОЗХО. Например, нет подтверждений тому, что баллоны с газом, как это утверждалось, сбросили с самолетов сирийские летчики.  Емкости действительно были. Но откуда они взялись - неизвестно. А вот следов отравляющих веществ в них точно не обнаружили:

"Пропуск этого раздела, включая эпидемиологию, которая была полностью удалена, оказывает негативное влияние на отчет, поскольку этот раздел неразрывно связан с идентифицированным химическим агентом… В этом случае доверие к идентичности хлора или любому другому удушающему агенту ставится под сомнение именно из-за несоответствия  симптомам. Несоответствие было отмечено не только группой миссий по установлению фактов, но и решительно поддержано тремя токсикологами, имеющими опыт работы с химическими боевыми агентами".

Симптомы, о которых пишет автор, должны быть такими - резкое удушье, отек легких. В тяжелом случае - смерть. А экстренная помощь при отравлении хлором - инъекции преднизолона, гидрокартизона и промывание слизистых раствором соды. Но на видео людей просто обливают водой из шлангов. Терапия, которая рассмешит любого врача. И на эти, мягко говоря, несостыковки, неоднократно обращали внимание российские военные.

Остались без подтверждения экспертами и другие обстоятельства. Неизвестно куда пропали якобы 49 погибших и более 600 пострадавших. Когда эксперты прибыли на место, а это произошло только через две недели после фейковой атаки, никаких доказательств боевики представить не смогли. И об этом тоже говорится в письме. Автор, кстати, называет имена сотрудников международной организации, которые могут быть причастны к фальсификации. А также страны, заинтересованные в подтасовке реальных фактов, изложенных в первоначальном тексте доклада. Конечно, само письмо тоже нуждается в проверке на объективность. ОЗХО на новую порцию обвинений в подлоге пока не отреагировало.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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