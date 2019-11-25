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"Она умалчивает": Нетиевский раскрыл правду об уходе Михалковой из "Уральских пельменей"

09:50
  • понедельник
  • 25 ноября 2019

Все не так просто, как кажется

Актер и продюсер Сергей Нетиевский, который перестал сотрудничать с "Уральскими пельменями" в 2015 году, намекнул на скрытые причины ухода Юлии Михалковой из коллектива.
Михалкова после ухода из "Уральских пельменей" получила звонкую оплеуху

Нетиевский предположил, что Михалковой "стало тяжело работать" в разваливающемся коллективе "Пельменей". До нее оттуда ушли Андрей Рожков и Вячеслав Мясников. "Она состоявшаяся актриса, звезда, которая может начать свою самостоятельную карьеру, в принципе, как и любой участник коллектива. Но, возможно, есть и какие-то другие причины, о которых она тактично умалчивает", - цитирует продюсера "СтарХит"

По мнению Сергея Нетиевского, сейчас "Уральские пельмени" не имеют надежного "капитана, который ведет корабль". "Мне как продюсеру, конечно, больно видеть, что разваливается коллектив и бренд, который мы вместе создавали 25 лет", - заявил шоумен. 

"Уральские пельмени" не остались для Нетиевского в прошлом. В течение последних лет он судится с нынешним директором коллектива Евгением Орловым. Именно его шоумен винит в развале команды. Стороны обвиняют друг друга в мошенничестве. 29 ноября состоится очередное судебное заседание. На днях Орлов заявил, что к концу года Нетиевский может получить от него несколько исков. 

Напомним, об уходе Юлии Михалковой из "Уральских пельменей" стало известно осенью. По словам 36-летней актрисы и телеведущей, она стала заложницей образа "девочки-припевочки" и испугалась "творческой стабильности". "Я достигла в "Пельменях" потолка, почувствовала - переросла", - призналась звезда, которая переехала из Екатеринбурга в Москву.

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