"Она умалчивает": Нетиевский раскрыл правду об уходе Михалковой из "Уральских пельменей"

Все не так просто, как кажется
Актер и продюсер Сергей Нетиевский, который перестал сотрудничать с "Уральскими пельменями" в 2015 году, намекнул на скрытые причины ухода Юлии Михалковой из коллектива.
Нетиевский предположил, что Михалковой "стало тяжело работать" в разваливающемся коллективе "Пельменей". До нее оттуда ушли Андрей Рожков и Вячеслав Мясников. "Она состоявшаяся актриса, звезда, которая может начать свою самостоятельную карьеру, в принципе, как и любой участник коллектива. Но, возможно, есть и какие-то другие причины, о которых она тактично умалчивает", - цитирует продюсера "СтарХит".
По мнению Сергея Нетиевского, сейчас "Уральские пельмени" не имеют надежного "капитана, который ведет корабль". "Мне как продюсеру, конечно, больно видеть, что разваливается коллектив и бренд, который мы вместе создавали 25 лет", - заявил шоумен.
"Уральские пельмени" не остались для Нетиевского в прошлом. В течение последних лет он судится с нынешним директором коллектива Евгением Орловым. Именно его шоумен винит в развале команды. Стороны обвиняют друг друга в мошенничестве. 29 ноября состоится очередное судебное заседание. На днях Орлов заявил, что к концу года Нетиевский может получить от него несколько исков.
Напомним, об уходе Юлии Михалковой из "Уральских пельменей" стало известно осенью. По словам 36-летней актрисы и телеведущей, она стала заложницей образа "девочки-припевочки" и испугалась "творческой стабильности". "Я достигла в "Пельменях" потолка, почувствовала - переросла", - призналась звезда, которая переехала из Екатеринбурга в Москву.
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