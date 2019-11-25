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Проезд по МЦД в ближайшие две недели будет бесплатным

09:55
  • понедельник
  • 25 ноября 2019

Из-за роста пассажиропотока на МЦД было принято решение увеличить количество вагонов в поездах

Проезд на электричках по Московским Центральным Диаметрам на две недели, начиная с понедельника, стал бесплатным. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в социальной сети.
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Такое решение принято, чтобы наладить билетную систему, которая в первые дни давала сбои. Кроме того, из-за существенного роста пассажиропотока увеличат составы поездов.

Уже 25 ноября на МЦД-2 в направлении Нахабино-Подольск количество вагонов расширено до десяти и одиннадцати. А на МЦД-1 по маршруту Одинцово-Лобня - обновления проведут в течение 15 дней. Со временем поездки по диаметрам должны стать более комфортными.

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