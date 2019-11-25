В Москве обсуждают освещение юбилея Победы в СМИ

В столице проходит Медиафорум этнических и региональных СМИ

Как вернуть искренность и честность патриотической риторике и достойно осветить юбилей Великой Победы в прессе? Эти и другие вопросы обсуждают в понедельник в Москве на Медиафоруме этнических и региональных СМИ, передает "ТВ Центр".

В мероприятии участвуют журналисты, представители ведущих российских вузов, активисты национальных культурных обществ. Всего более 300 человек из разных регионов нашей страны. Во время дискуссии речь зашла и о роли СМИ в разрешении межэтнических конфликтов и воспитании любви к родине у молодого поколения.