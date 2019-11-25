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На юге Франции поплыли автомобили (видео)

11:52
  • понедельник
  • 25 ноября 2019

Европа переживает удар стихии

В Европе устраняют последствия сильнейших наводнений. На юге Франции жертвами стихии стали четыре человека, один пропал без вести, сообщает "ТВ Центр".
Сахалин оказался во власти стихии (видео)

Затоплены дороги и первые этажи зданий, тысячи жилых домов остались без электричества, приостановлено движение поездов. Реки вышли из берегов - мощные потоки сносили всё на своем пути. По улицам в буквальном смысле плавали автомобили. На Лазурном берегу бушевал серьезный шторм.

В соседней Италии похожая ситуация - но там еще и многочисленные оползни. Один из них разрушил виадук недалеко от города Савона. В момент происшествия  машин на дороге не было.

А в Греции сейчас бушует циклон "Герион". У побережья затонула попавшая в сильный шторм прогулочная яхта, один человек погиб, другой пропал без вести.  Этой ночью проливные дожди с грозами начались в Афинах. Закрыта автотрасса связывающая столицу с Коринфом, отменены пригородные поезда. Жителям региона рекомендовали не покидать свои дома.

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