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Названы профессии с самой большой конкуренцией на российском рынке труда

09:30
  • понедельник
  • 25 ноября 2019

В первых строках списка – творческие профессии

Самая большая конкуренция на российском рынке труда наблюдается среди людей творческих профессий. По данным специалистов Академии труда и социальных отношений, нелегко найти работу музыкантам и актерам.
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"Есть большая проблема для трудоустройства специалистов, которые заканчивают творческие мастерские, например, актерские мастерские… Потому что количество рабочих мест ограничено, оно просто не растет, а желающих повторить успешную карьеру выдающихся артистов достаточно много", — цитирует RT проректора Академии Александра Сафонова.

По данным эксперта, высокая конкуренция отмечается в сфере юриспруденции, маркетинга, экономики и финансов. Нелегко найти работу также специалистам по связям с общественностью, дизайнерам и архитекторам.

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