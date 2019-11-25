Названы профессии с самой большой конкуренцией на российском рынке труда

В первых строках списка – творческие профессии

Самая большая конкуренция на российском рынке труда наблюдается среди людей творческих профессий. По данным специалистов Академии труда и социальных отношений, нелегко найти работу музыкантам и актерам.

"Есть большая проблема для трудоустройства специалистов, которые заканчивают творческие мастерские, например, актерские мастерские… Потому что количество рабочих мест ограничено, оно просто не растет, а желающих повторить успешную карьеру выдающихся артистов достаточно много", — цитирует RT проректора Академии Александра Сафонова.

По данным эксперта, высокая конкуренция отмечается в сфере юриспруденции, маркетинга, экономики и финансов. Нелегко найти работу также специалистам по связям с общественностью, дизайнерам и архитекторам.